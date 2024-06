Résultat des européennes à Balan : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - À Balan, qui vont désigner les supporters de la gauche ? Après le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sont donnés à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste lors des européennes 2019, s'était élevée à 20,17% à Balan, contre 4,48% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a déjà éclaté malgré sa percée lors des dernières élections législatives, en 2022. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Balan, le binôme Nupes avait en effet obtenu 12,5% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Balan ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera l'enseignement majeur au niveau local pour cette élection des députés européens 2024. Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 1 point à Balan. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour anticiper près de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les tendances de 2022 à analyser pour les élections de 2024 L'élection du président de la République avait donné un gros avantage à Marine Le Pen il y a deux ans à Balan. Elle prenait une avance notable avec 34,5% au premier tour contre 28,65% pour Emmanuel Macron et 13,33% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle elle finissait aussi première au 2e tour avec 52,1%. Un mois plus tard, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 21,79% des votes sur place, contre 53,04% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 72,39%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes Se retourner sur le dernier test peut de nouveau sembler logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? 33,97% des votes s'étaient portés vers la liste RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 20,17% et François-Xavier Bellamy à 10,17%. Le mouvement d'extrême droite avait dominé le scrutin avec pas moins de 197 votants de Balan.

11:45 - Balan : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la ville de Balan, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 29% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 17,51%. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (82,77%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 573 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (8,95%) révèle des besoins de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,81%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Balan mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 29,51% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Balan : la mobilisation des habitants aux européennes Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h. Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention représentait 50,49% au sein de Balan. L'abstention était de 65,54% pour les européennes de 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Balan L'abstention sera indiscutablement l'une des clés de ces élections européennes 2024 à Balan. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 53,07% au premier tour. Au second tour, 54,02% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 25,08% dans la commune. L'abstention était de 27,59% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.