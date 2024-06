Résultat des européennes à Goetzenbruck : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Sur quel candidat vont se rabattre les voix de la Nupes à Goetzenbruck ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait atteint 4,49% à Goetzenbruck, contre 15,33% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il pourrait arriver tout près voire au-dessus de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Goetzenbruck, le binôme Nupes avait en effet cumulé 22,24% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,77% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,85% pour Yannick Jadot, 1,59% pour Fabien Roussel et 1,59% pour Anne Hidalgo). Tout dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat à Goetzenbruck pour la liste RN de Jordan Bardella ? Le score obtenu par le RN sera un enseignement majeur pour ces élections des députés européens au niveau local, comme dans le reste du pays. Alors qu'on annonce dix points de plus pour le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Goetzenbruck semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas progressé dans la commune. Le RN y a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Situation favorable au RN à Goetzenbruck ? La communauté électorale de Goetzenbruck avait clairement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen au moment de l'élection suprême il y a deux ans. La leader du RN finissait avec 33,94% au 1er round. Elle l'avait aussi emporté au second tour avec 53,13%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, grattant 21,24% des votes sur place, contre 25,45% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 63,37%.

12:45 - En 2019, une expérience très instructive Les résultats de ce dimanche seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait terminé en tête des élections européennes à l'époque. Le mouvement séduisait 35,89% des votes, contre Nathalie Loiseau à 15,33% et Yannick Jadot à 9,91%.

11:45 - Goetzenbruck aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la commune de Goetzenbruck, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections européennes. Dans le village, 12,7% des résidents sont des enfants, et 29,76% de 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (76,0%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 513 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (8,55%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,46%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Goetzenbruck mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 12,31% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Elections européennes à Goetzenbruck : le niveau de participation Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : le taux d'abstention aux européennes s'élevait à 50%, en amélioration par rapport à 2014. Au fil des précédentes élections, les 1 483 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, pendant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 54,95% des inscrits sur les listes électorales de Goetzenbruck (Moselle), contre une abstention de 68,79% en 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Goetzenbruck : l'abstention en question Le niveau de participation sera immanquablement un facteur essentiel du scrutin européen à Goetzenbruck. Au deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 254 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 71,95% étaient allés voter. La participation était de 71,37% au premier tour, ce qui représentait 895 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. L'inflation qui pèse sur les finances des foyers français, cumulée avec les préoccupations liées à la guerre au Moyen-Orient seraient en mesure de ramener les habitants de Goetzenbruck dans les isoloirs.