En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait atteint 6,43% à Lemberg, contre 15,15% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives à Lemberg, le binôme Nupes avait en effet réuni 22,29% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,1% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,02% pour Yannick Jadot, 1,01% pour Fabien Roussel et 1,88% pour Anne Hidalgo). Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux.

En mettant de côté les législatives, la progression du RN se montre déjà puissante à Lemberg entre Jordan Bardella en 2019 (30,5%) et Marine Le Pen en 2022 (35,93% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou au premier tour de la présidentielle en France, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à près de 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

11:45 - Lemberg : démographie, élections et perspectives d'avenir

Comment la population de Lemberg peut-elle affecter le résultat des européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 12,06% pourrait agir sur les attentes des habitants en matière de mesures européennes sur l'emploi. Avec 43,21% de population active et une densité de population de 133 habitants par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (25,54%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 472 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (16,28%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,90%) indiquent les défis sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Lemberg mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,22% des résidents titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.