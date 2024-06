En direct

19:09 - Au Luc, quels reports de voix à gauche ce soir ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, s'était arrogé 3,54% au Luc, contre 17,16% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les études sondagières établies lors de la campagne, à tel point qu'il serait tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a fait long feu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des élections législatives, en 2022. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 au Luc, le binôme Nupes avait en effet accumulé 15,34% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes au Luc ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera le principal enseignement à l'échelle locale pour ces européennes. On remarque que Le Luc fait partie des quelques communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 45,42% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 38,62% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Les inscrits du Luc plutôt favorables à Marine Le Pen il y a deux ans Elections les plus proches, les législatives avaient donné lieu à un excellent résultat pour le Rassemblement national au Luc. Le mouvement nationaliste s'était hissé en tête dans la cité avec 33,15% au 1er tour avant un formidable 60,54% au 2e, lui promettant le plus haut niveau à l'échelon local sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 38,62% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,09% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,47%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 62,54%, devant Emmanuel Macron à 37,46%.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les élections européennes au Luc en 2019 ? Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut aussi sembler évident au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. A l'époque, au Luc, la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait remporté l'élection, avec 45,42% des votes face à Nathalie Loiseau à 17,16% et François-Xavier Bellamy à 6,12%. Ce sont alors 1448 électeurs qui l'avaient choisie dans la localité.

11:45 - Élections européennes au Luc : un éclairage démographique Au cœur de la campagne électorale européenne, Le Luc se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 11 053 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 902 entreprises, Le Luc se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (76,43 %) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Le Luc forme une communauté diversifiée, avec ses 769 résidents étrangers, soit 6,95% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2041,51 euros/mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,62%, annonçant une situation économique précaire. Ainsi, au Luc, les intérêts locaux se mêlent aux défis européens.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation au Luc Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. Au Luc, 67,1% des habitants avaient voté. L'observation des résultats des scrutins européens précédents est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 44,94% des inscrits sur les listes électorales du Luc avaient pris part au scrutin, contre une participation de 40,89% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes au Luc ? L'abstention constituera incontestablement l'une des grandes inconnues de ces élections européennes au Luc. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 43,7% au premier tour et seulement 42,46% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année au Luc ? Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 7 323 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 72,29% étaient allés voter. La participation était de 70,94% au premier tour, soit 5 195 personnes. Pour comparer, au niveau du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, moins qu'en 2017.