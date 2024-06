Résultat des européennes à Gouvernes : l'élection 2024 en direct

17:23 - Emmanuel Macron en pôle position à la dernière présidentielle à Gouvernes

Gouvernes avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 19,6%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, crédité de 37,2% des suffrages. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 34,64% contre 65,36%. Le RN ratait aussi la première marche à Gouvernes un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 21,32% au premier tour, contre 36,05% pour le binôme La République en Marche. Cela n'empêchera pas le RN de l'emporter au second tour avec 21,32%.