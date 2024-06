En direct

19:07 - À Lagny-sur-Marne, que vont trancher les électeurs de la Nupes ? L'union de gauche aux législatives étant déjà morte, que choisiront ses électeurs pour ces élections européennes ? Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Lagny-sur-Marne, le binôme Nupes avait en effet obtenu 32,16% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était élevé à 6,19% à Lagny-sur-Marne, contre 24,02% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la localité : les 24,02% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,1% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,42% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Que vont choisir les habitants de Lagny-sur-Marne ? À Lagny-sur-Marne, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 18,13% au terme du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 16,19% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que laissent imaginer les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les inscrits de Lagny-sur-Marne plutôt favorables à Emmanuel Macron en 2022 Ce sont Emmanuel Macron avec 29,1% et Jean-Luc Mélenchon avec 27,3% qui finissaient aux deux premières places après le premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022 à Lagny-sur-Marne. Marine Le Pen s'en trouvait pour sa part reléguée à 16,19%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 32,32% contre 67,68%. Avec 14,76%, le RN sera distancé par la suite par les 32,16% du binôme Nupes au premier tour des élections législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Le parti sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau à Lagny-sur-Marne Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? Nathalie Loiseau s'imposait à Lagny-sur-Marne lors des élections européennes à l'époque, avec 24,02%. La liste avait relégué le RN de Jordan Bardella à la deuxième place avec 18,13% des voix.

11:45 - Les enjeux locaux de Lagny-sur-Marne : tour d'horizon démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Lagny-sur-Marne mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient peser sur le résultat des européennes. Avec une densité de population de 3756 hab par km² et 50,64% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 11,38% peut agir sur les espérances des habitants quant aux mesures européennes sur le travail. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (72,86%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 6 274 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 15,38% et d'une population étrangère de 12,53% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Lagny-sur-Marne mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,6% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - Taux d'abstention aux européennes à Lagny-sur-Marne : ce qu'il faut retenir Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%, mieux qu'en 2014. L'observation des résultats des précédentes consultations politiques permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette agglomération. A l'occasion des européennes de 2019, le taux de participation s'était hissé à 49,55% des votants de Lagny-sur-Marne, contre une participation de 42,78% en 2014.

09:30 - L'abstention aux européennes à Lagny-sur-Marne Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Lagny-sur-Marne ? Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 76,87% au niveau de la commune, à comparer avec un taux de participation de 71,84% au second tour, ce qui représentait 9 496 personnes. Pour comparer, au niveau national, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c’était moins qu’en 2017. La flambée des prix des matières premières qui plombe les finances des ménages pourrait entre autres inciter les électeurs de Lagny-sur-Marne à ne pas rester chez eux.