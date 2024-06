Résultat des européennes à Grambois : l'élection 2024 en direct

17:24 - Tendance favorable au RN à Grambois ?

L'élection présidentielle avait offert un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans à Grambois. Elle prenait la tête avec 27,62% au premier round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,22% et 18,66% des voix. Au second tour, face à Macron, elle finissait aussi première avec 51,71% contre 48,29%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 17,65% des suffrages sur place, contre 31,57% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 51,62%.