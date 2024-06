En direct

19:14 - À la Tour-d'Aigues, quels seront les reports du vote Nupes ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait atteint 6,01% à la Tour-d'Aigues, contre 23,86% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut en 2024 selon les enquêtes sondagières. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à la Tour-d'Aigues, le binôme Nupes avait en effet réuni 19,32% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (7,01% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (15,63% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,39% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Sur quel candidat vont se porter les électeurs de droite à la Tour-d'Aigues ? Le résultat obtenu par la liste portée par Jordan Bardella va être le déterminant localement pour ces élections des députés européens 2024. Indicateur clé pour ce dimanche : La Tour-d'Aigues compte parmi les rares localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 24,08% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 23,75% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de la Tour-d'Aigues plutôt favorables à Emmanuel Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à la Tour-d'Aigues lors du premier tour de la présidentielle, avec 26,36%, battant Marine Le Pen. La candidate obtenait 23,75%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 45,15% contre 54,85%. Le RN n'a pas plus convaincu à la Tour-d'Aigues un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 13,96% au premier tour, contre 46,15% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de la Tour-d'Aigues, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera victorieuse au moment du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti lepéniste.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella devant les autres lors des européennes Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Regarder en arrière semble toujours indispensable au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, 433 votants de la Tour-d'Aigues avaient choisi la liste RN à l'époque, aux élections européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, avait séduit ainsi 24,08% des votes contre Nathalie Loiseau à 23,86% et Yannick Jadot à 15,63%.

11:45 - La Tour-d'Aigues : démographie, élections et perspectives d'avenir La composition démographique et le contexte socio-économique de la Tour-d'Aigues contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec 32% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 12,04%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (76,9%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 1 941 votants. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (21,2%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,63%) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à la Tour-d'Aigues mettent en avant une diversité de qualifications, avec 15,97% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - La Tour-d'Aigues : quel était le taux d'abstention aux européennes ? Près de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Au niveau du pays tout entier, le pic d'abstention a été observé durant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À la Tour-d'Aigues, 57,58% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 45,12% des électeurs de la Tour-d'Aigues avaient boudé les urnes. L'abstention était de 49,04% en 2014.

09:30 - Les élections européennes à la Tour-d'Aigues sont lancées Ce 9 juin 2024, lors des européennes à la Tour-d'Aigues, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 55,2% au premier tour. Au second tour, 55,49% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les européennes à la Tour-d'Aigues ? Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 3 509 personnes en âge de voter dans la localité, 77,76% étaient allées voter. La participation était de 77,83% au premier tour, soit 2 731 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.