Résultat des européennes à la Bastide-des-Jourdans : l'élection 2024 en direct

Le choix du chef de l'Etat est probalement la meilleure loupe pour jauger la tendance locale. La présidentielle avait donné un incontestable avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La candidate du RN engrangeait 32,65% au premier tour contre 23,16% pour Emmanuel Macron et 13,47% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Nouveau coup de poing au second tour face à Macron avec 57,17% contre 42,83%. Lors de l'échéance suivante, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 29,57% des suffrages sur place, contre 32,20% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 51,38%.

Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble de nouveau indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Le résultat de la liste Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à la Bastide-des-Jourdans, avec 34,24%, soit 202 voix dans la ville. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 19,15% et Yannick Jadot à 12,2%.

11:45 - Les données démographiques de la Bastide-des-Jourdans révèlent les tendances électorales

Dans la commune de la Bastide-des-Jourdans, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des européennes. Avec une densité de population de 52 hab par km² et un taux de chômage de 14,81%, les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (28,32%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 659 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (17,5%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,42%) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Un pourcentage de résidences secondaires de 15,26%, comme à la Bastide-des-Jourdans, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.