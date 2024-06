En direct

19:13 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va dominer l'autre lors des européennes à Grand-Bourg ? Une autre question qui entoure ces élections européennes 2024 sera celle du vote de gauche après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux dernières législatives à Grand-Bourg. C'est pourtant un candidat de gauche, labellisé Divers gauche, que l'on trouvait en tête au premier tour, avec 86,85% des voix dans la commune. La ville donnait encore l'avantage à la gauche au second tour.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Grand-Bourg À Grand-Bourg, on peut souligner que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 20,83% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 17,59% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que laissent imaginer les sondages en 2024 à l'échelle du pays, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Grand-Bourg ? C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en première position à Grand-Bourg lors du premier tour de la présidentielle, avec 52,64%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 17,59%. Avant qu'elle ne retourne la tendance au second avec 65,17% contre 34,83% pour Macron. Le RN ratait aussi la première marche à Grand-Bourg un mois plus tard, lors des législatives, avec 8,54% au premier tour, contre 86,85% pour le binôme Divers gauche. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Quel verdict pour les européennes à Grand-Bourg en 2019 ? Se retourner sur le dernier test peut toujours sembler avisé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? A l'époque, à Grand-Bourg, la liste du Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, l'avait emporté, récoltant 20,83% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 16,25% et Manon Aubry à 15,42%. Dans le détail, 100 habitants s'étaient tournés vers elle dans la cité.

11:45 - Démographie et politique à Grand-Bourg, un lien étroit Comment les habitants de Grand-Bourg peuvent-ils peser sur le résultat des européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 29% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 28,64%. En outre, le taux de familles propriétaires (68,23%) met en relief le poids des questions liées à l'habitat et à l'urbanisme. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 15 008 euros/an, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (10,88%) et le nombre de résidences HLM (10,29% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Grand-Bourg mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 13,54% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - Grand-Bourg : analyse du taux de participation aux élections européennes Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2019, le pourcentage de participation aux européennes représentait 50,12%. Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette ville ? A l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 546 inscrits sur les listes électorales à Grand-Bourg, 10,92% étaient allés voter. La participation était de 5,74% il y a dix ans.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Grand-Bourg : l'abstention en question Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Grand-Bourg, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 18,7% au premier tour. Au second tour, 24,75% des électeurs se sont déplacés. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 37,81% des personnes en âge de voter dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 33,4% au premier tour, soit 1 663 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.