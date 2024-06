En direct

19:21 - À Saint-Louis, qui vont désigner les supporters de la gauche ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives ayant éclaté, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux législatives 2022 à Saint-Louis. C'est cependant un candidat de gauche, labellisé Divers gauche, que l'on trouvait en tête au premier tour, avec 88,20% des bulletins. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Saint-Louis Le nombre de votes en faveur de la liste portée par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur au niveau local pour ces élections du Parlement européen 2024. Indicateur clé pour ce dimanche : Saint-Louis compte parmi les rares villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 28,15% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 24,65% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs de Saint-Louis plutôt favorables à Le Pen il y a deux ans Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 24,65% contre 53,9% pour Jean-Luc Mélenchon. Elle va néanmoins parvenir à se hisser jusqu'à la victoire au second avec 72,62% contre 27,38% pour Macron. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 9,33% au premier tour, contre 88,20% pour le binôme Divers gauche. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes à Saint-Louis Le résultat de ce soir va-t-il répéter le choix des électeurs de 2019 ? C'est la liste Bardella qui l'avait emporté aux élections du Parlement européen il y a cinq ans à Saint-Louis, avec 28,15% des votes exprimés, soit 67 voix dans la ville, devant la liste portée par Manon Aubry avec 21,43% elle-même suivie par Nathalie Loiseau avec 14,29%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Saint-Louis et leurs implications électorales Les données démographiques et socio-économiques de Saint-Louis montrent des tendances évidentes susceptibles d'influer sur le résultat des européennes. Avec une densité de population de 44 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 29,43%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1786,24 €/mois, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (44,43%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (10,40%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Un pourcentage de résidences secondaires de 23,01%, comme à Saint-Louis, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières européennes à Saint-Louis : quelles tendances ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des derniers scrutins européens. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 10,14% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Louis avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 5,37% il y a dix ans. Près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections européennes atteignait 50%.

09:30 - Les européennes démarrent à Saint-Louis : quel sera le taux de participation ? À Saint-Louis, la participation sera incontestablement l'une des grandes inconnues de ces européennes. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 2 664 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 68,84% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 61,09% au second tour. En comparaison, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 77,85% au premier tour et seulement 71,98% au deuxième tour. Les études révèlent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ?