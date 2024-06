En direct

19:17 - À Capesterre-de-Marie-Galante, quelles sont les options de reports du score Nupes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, s'était arrogé 8,5% à Capesterre-de-Marie-Galante, contre 19,05% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé aujourd'hui selon les études sondagières. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui n'a pas survécu malgré sa performance lors des législatives, en 2022. La Nupes était absente aux législatives à Capesterre-de-Marie-Galante. Mais c'est bien un candidat de gauche, étiqueté Divers gauche, qui s'emparait de la première place au premier tour, avec 92,44% des voix dans la commune. La gauche rééditait sa victoire au second tour.

17:08 - Du côté du RN, les intentions de vote de Bardella regardés de près à Capesterre-de-Marie-Galante Le score obtenu par le RN sera déterminant localement pour cette élection du Parlement européen. Enseignement clé pour ce dimanche : Capesterre-de-Marie-Galante compte parmi les quelques localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 26,53% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 18,23% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Tendance favorable à Renaissance à Capesterre-de-Marie-Galante ? Les habitants de Capesterre-de-Marie-Galante avaient opté pour Marine Le Pen à 18,23% lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient surclassé la cheffe du Rassemblement national avec respectivement 52,64% et 18,34% des voix. Marine Le Pen remportait finalement le scrutin au second tour avec 65,08% contre 34,92% pour le locataire de l'Elysée. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui obtiendra 5,86%, alors que les candidats Divers gauche cumuleront 92,44% des voix. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella devant les autres lors des élections européennes Qui avait gagné les européennes précédentes ? Regarder en arrière peut aussi sembler logique au moment du scrutin de ce dimanche. Dans le détail, 78 électeurs de Capesterre-de-Marie-Galante avaient été séduits par la liste du Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait enregistré 26,53% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 19,05% et Manon Aubry à 12,93%.

11:45 - Capesterre-de-Marie-Galante : démographie et socio-économie impactent les européennes Dans la commune de Capesterre-de-Marie-Galante, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections européennes ? Dans la ville, 25% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 35,97% ont 60 ans et plus. La pyramide démographique peut agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec ses 9,18% d'agriculteurs pour 3 198 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (38,94%) met en évidence des impératifs de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (17,23%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 15,76%, comme à Capesterre-de-Marie-Galante, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Participation aux européennes à Capesterre-de-Marie-Galante : les chiffres clés Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes représentait 50%, en amélioration par rapport à 2014. Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des précédentes consultations démocratiques ? Cinq ans auparavant, lors des précédentes élections européennes, 352 électeurs de Capesterre-de-Marie-Galante (Guadeloupe) s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 11,4%), à comparer avec un taux de participation de 5,44% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Abstention à Capesterre-de-Marie-Galante : quelles perspectives pour les élections européennes ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Capesterre-de-Marie-Galante ? La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des familles pourrait renforcer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Capesterre-de-Marie-Galante. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 30,74% au sein de la ville. Le taux de participation était de 38,99% au deuxième tour, soit 1 241 personnes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 21,35% au premier tour. Au deuxième tour, 32,32% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Capesterre-de-Marie-Galante pour les élections européennes ?