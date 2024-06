Résultat des européennes à Lamure-sur-Azergues : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Pour le Rassemblement national, les intentions de vote de Bardella convoités à Lamure-sur-Azergues Si on tient compte de la progression du RN anticipée par les enquêtes d'opinion au niveau national pour les élections de juin, soit environ dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix de ce dernier devrait s'élever à environ 36% à Lamure-sur-Azergues. Une estimation qui semble coller avec les points déjà conquis par la formation politique dans la commune depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022 et qui correspond en effet à 7 points de parts de voix.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Lamure-sur-Azergues Marine Le Pen a particulièrement frappé les esprits à Lamure-sur-Azergues au cours de l'élection présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 33,66% dès le 1er round. Au 2e tour de cette présidentielle, c'est de nouveau elle qui passait devant avec 52,98%, devant Emmanuel Macron à 47,02%. Un mois plus tard, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 17,85% des votes sur place, contre 32,03% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 53,78%.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections pleines d'enseignements Les résultats de ce soir vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? 26,92% des votes s'étaient tournés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 22,05% et François-Xavier Bellamy à 14,36%. Le mouvement d'extrême droite attirait ainsi 105 votants de Lamure-sur-Azergues.

11:45 - Lamure-sur-Azergues : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Lamure-sur-Azergues comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 555 logements pour 1 055 habitants, la densité de la commune est de 67 hab par km². L'existence de 112 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la localité, 36 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 25,07 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 34,29% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 46,74% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 414,90 €, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. Lamure-sur-Azergues manifeste la vivacité et les valeurs d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Lamure-sur-Azergues : retour sur l'abstention aux dernières européennes Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux de participation qui est toujours très bas durant de ce type d'élection. A l'échelle nationale, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À Lamure-sur-Azergues, 62,75% des votants avaient participé. L'étude des précédentes élections est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. A l'occasion des élections européennes 2019, sur les 410 personnes en âge de voter à Lamure-sur-Azergues, 56,94% avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 42,42% en 2014.

09:30 - Participation à Lamure-sur-Azergues : quelles perspectives pour les européennes ? L'abstention constituera indiscutablement l'une des clés de ce scrutin européen à Lamure-sur-Azergues. L'inflation qui plombe le budget des familles, cumulée avec les incertitudes provoquées par la situation géopolitique actuelle seraient notamment susceptibles de ramener les habitants de Lamure-sur-Azergues vers les urnes. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 19,37% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 22% au deuxième tour. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 45,25% au premier tour. Au second tour, 49,74% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Lamure-sur-Azergues ?