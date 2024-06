En direct

19:09 - Quels peuvent être les reports du score Nupes à Gravelines ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Pour le premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 20,45% des suffrages dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 8,1% à Gravelines, contre 12,39% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut dans la soirée...

17:08 - Quel résultat pour les candidats RN à Gravelines ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera le grand sujet pour cette élection 2024, localement. À Gravelines, on peut souligner que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 40,42% lors du vote européen et Marine Le Pen 40,33% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que prédisent les sondages récents à l'échelle de la France, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les inscrits de Gravelines plutôt favorables à Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Les dernières consultations en date, les législatives, avaient donné un joli résultat pour le RN à Gravelines. Le parti avait obtenu une place en tête dans la commune avec 35,80% au premier tour. Il l'emportait ensuite avec 56,57% au second sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 40,33% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,41% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,11%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 62,18%, devant Emmanuel Macron à 37,82%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des élections européennes 2019 à Gravelines Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière peut de nouveau sembler avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. 40,42% des voix s'étaient tournées vers le RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 12,39% et Yannick Jadot à 9,57%. Le mouvement d'extrême droite rassemblait ainsi pas moins de 1817 votants de Gravelines.

11:45 - Le poids démographique et économique de Gravelines aux élections européennes Dans la commune de Gravelines, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 511 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 13,78%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (73,15%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 3 898 votants sur des questions de transport et d'environnement. D'autres part, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,61%) et le nombre de résidences HLM (28,96% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Gravelines mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 35,41% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Gravelines : retour sur l'abstention aux dernières européennes Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : le taux d'abstention aux européennes s'élevait à 50%, c’était mieux qu’en 2014. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, 47,37% des inscrits sur les listes électorales de Gravelines avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 57,97% il y a 10 ans.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Gravelines Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des européennes à Gravelines ? Il y a 2 ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, 73,46% des personnes aptes à voter dans l'agglomération avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 72,46% au premier tour, ce qui représentait 6 579 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 43,03% au premier tour et seulement 42,38% au deuxième tour. La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des foyers français est capable de renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Gravelines (59820).