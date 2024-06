En direct

19:12 - À Loon-Plage, que vont décider les électeurs de la gauche ? L'union des partis de gauche aux législatives faisant déjà partie du passé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Pour le premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait obtenu 16,8% des suffrages dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 3,51% à Loon-Plage, contre 10,97% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Loon-Plage ? À Loon-Plage, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 45,3% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 44,23% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Les électeurs de Loon-Plage plutôt pour Marine Le Pen à la présidentielle Dernières élections en date, les législatives avaient offert un puissant démarrage pour le RN à Loon-Plage. Le parti s'était placé en tête dans la cité avec 40,81% au premier tour et surtout 60,94% au 2e (Loon-Plage n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 44,23% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,2% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,32%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 65,03%, devant Emmanuel Macron à 34,97%.

12:45 - À Loon-Plage, Jordan Bardella sur la première marche il y a cinq ans Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler évident au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, l'avait emporté aux européennes il y a cinq ans. Ladite liste avait convaincu 45,3% des votes, devant Nathalie Loiseau à 10,97% et Yannick Jadot à 8,38%.

11:45 - Loon-Plage aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la ville de Loon-Plage, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des européennes ? Avec un taux de chômage de 13,67% et une densité de population de 174 hab par km², les enjeux liés au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (81,22%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 2 087 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (14,36%) et le nombre de résidences HLM (28,78% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Loon-Plage mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,66% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : la situation à Loon-Plage Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle nationale, le record d'abstention a été observé au moment du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Loon-Plage, 68,35% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Au fil des dernières années, les 6 108 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 2 444 inscrits sur les listes électorales à Loon-Plage, 48,38% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 59,22% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Loon-Plage Ce dimanche, lors des européennes à Loon-Plage, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre russo-ukrainienne serait susceptible de faire augmenter la participation à Loon-Plage (59279). Il y a deux ans, au second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 24,32% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux d'abstention de 26,24% au premier tour. En proportion, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 56,19% au premier tour et seulement 58,61% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Loon-Plage ?