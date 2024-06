Résultat des européennes à Grenay : l'élection 2024 en direct

La liste de Jordan Bardella pourrait atteindre près de 40% à Grenay si la dynamique décrite par les sondeurs sur la France entière s'applique localement. Le candidat est en effet crédité de 30% des votes dans l'Hexagone, soit une dizaine de points de plus qu'en 2019. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? Le pronostic est simple, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN dans la zone. Rien qu'entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022, le RN a en effet déjà gagné 6 points.

Le verdict du scrutin le plus récent apparait comme un élément clé au moment du rendez-vous politique du jour. Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient abouti à un très bon démarrage pour le RN à Grenay. Le mouvement nationaliste s'était hissé en tête dans la commune avec 32,37% au 1er round. Il gagnait ensuite avec 51,18% au 2e sur la circonscription de la zone. Le RN a même réalisé un résultat plus fort aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat précédente. La candidate avait rassemblé 31,94% au 1er tour et 51,93% au second dans la ville.

Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble encore évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Dans le détail, 127 votants de Grenay s'étaient tournés vers la liste RN il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, enregistrait 25,05% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 20,51% et François-Xavier Bellamy à 12,03%.

11:45 - Grenay aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Dans la ville de Grenay, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections européennes. Le taux de chômage à 8,67% pourrait agir sur les espérances des habitants en matière de mesures européennes sur le travail. Avec 51,15% de population active et une densité de population de 220 habitants/km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (90,78%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 491 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (13,84%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,98%) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Grenay mettent en relief une diversité de qualifications, avec 21,1% des résidents sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.