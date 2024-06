En direct

19:14 - Les bulletins de la coalition de gauche très suivis Une autre question qui entoure ces élections européennes sera celle du choix des électeurs de gauche après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale. A l'occasion du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 15,32% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 3,25% à Saint-Pierre-de-Chandieu, contre 22,17% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Saint-Pierre-de-Chandieu à l'issue des européennes ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera la clé du scrutin pour cette élection des députés européens au niveau local. Si on associe le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Saint-Pierre-de-Chandieu. Mais celle-ci pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. De quoi prédire 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Saint-Pierre-de-Chandieu Marine Le Pen a particulièrement marqué les esprits à Saint-Pierre-de-Chandieu lors de la présidentielle il y a deux ans avec un score de 31,77% au 1er tour. Pour le 2e tour de cette présidentielle, c'est encore la numéro 1 du RN qui l'emportait avec 50,16%, devant Emmanuel Macron à 49,84%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 26,66% des votes sur place, contre 28,17% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 71,99%.

12:45 - Jordan Bardella devant les autres il y a cinq ans à Saint-Pierre-de-Chandieu Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? Il y a cinq ans, à Saint-Pierre-de-Chandieu, la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, s'était imposée, récoltant 30,07% des voix devant Nathalie Loiseau à 22,17% et Yannick Jadot à 13,1%.

11:45 - Saint-Pierre-de-Chandieu aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux En pleine campagne électorale européenne, Saint-Pierre-de-Chandieu se présente comme une commune dynamique et vivante. Dotée de 1 944 logements pour 4 598 habitants, la densité de la commune est de 155 hab par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 441 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 491 foyers fiscaux. Dans la commune, 33 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 23,83 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 29,32% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,03%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2865,6 euros par mois. À Saint-Pierre-de-Chandieu, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'immigration, se joignent aux défis européens.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes à Saint-Pierre-de-Chandieu Au fil des dernières années, les 4 683 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, 50,44% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Pierre-de-Chandieu (Rhône) avaient participé au vote. Le taux de participation était de 44,56% il y a dix ans. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,1%.

09:30 - La participation aux élections européennes à Saint-Pierre-de-Chandieu À Saint-Pierre-de-Chandieu, l'un des facteurs principaux de ce scrutin européen 2024 sera incontestablement le taux de participation. Les jeunes montrent couramment une indifférence pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle changer pour les européennes ? En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 3 849 personnes en âge de voter dans la commune, 21,88% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 19,36% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour.