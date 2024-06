En direct

19:10 - À Gretz-Armainvilliers, quels sont les scénarios de reports du vote Nupes ? Après le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file ont été annoncés au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage établies lors de la campagne. Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des européennes 2019, s'était élevée à 18,83% à Gretz-Armainvilliers, contre 5,24% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives, en 2022. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Gretz-Armainvilliers, le binôme Nupes avait en effet accumulé 29,09% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa véritable base à Gretz-Armainvilliers, entre les 18,83% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,27% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,15% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Gretz-Armainvilliers avant les européennes ? Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera un enjeu clé au niveau local pour ces élections européennes 2024. A noter : Gretz-Armainvilliers fait partie des quelques villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 25,28% lors du vote européen et Marine Le Pen 23,41% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Jean-Luc Mélenchon en première position il y a deux ans à Gretz-Armainvilliers C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en première position à Gretz-Armainvilliers lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,71%, dépassant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 23,41%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 42,96% contre 57,04%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des législatives, avec 22,93% au premier tour, contre 29,09% pour le binôme Nupes. Le second tour sera à l'avenant, voyant encore le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter.

12:45 - En 2019, un scrutin au résultat très net Les résultats de ce dimanche soir vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, 564 votants de Gretz-Armainvilliers avaient préféré le RN il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella avait cumulé 25,28% des voix face à Nathalie Loiseau à 18,83% et Yannick Jadot à 12,86%.

11:45 - Démographie et politique à Gretz-Armainvilliers, un lien étroit À Gretz-Armainvilliers, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influer sur les européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,92% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs quant aux mesures européennes sur le travail. Avec 47,89% de population active et une densité de population de 643 hab/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 29 076 €/an souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 2 131 votants. Enfin, la présence d'une population étrangère de 12,83% et d'une population immigrée de 16,72% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 7,05% à Gretz-Armainvilliers, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes à Gretz-Armainvilliers Au cours des dernières années, les 8 624 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. En 2019, durant les élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 54,05% des inscrits sur les listes électorales de Gretz-Armainvilliers (Seine-et-Marne), à comparer avec une abstention de 57,81% lors du scrutin de 2014. Les européennes mobilisent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle de la France entière, le pic d'abstention a été observé au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À Gretz-Armainvilliers, 75,06% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Gretz-Armainvilliers ? À Gretz-Armainvilliers, le niveau de participation sera sans nul doute l'un des critères importants de ces européennes 2024. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 27,1% au niveau de l'agglomération, à comparer avec une abstention de 32,23% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des familles pourrait en effet ramener les électeurs de Gretz-Armainvilliers dans les bureaux de vote.