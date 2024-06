En direct

19:07 - Les bulletins de la gauche unie observés Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les dernières élections en date, les législatives, elle a explosé en vol désormais, rendant très incertain le vote de gauche dans les urnes. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Ozoir-la-Ferrière, le binôme Nupes avait en effet accumulé 28,17% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, Glucksmann avait glané 5,3% à Ozoir-la-Ferrière, contre 25,28% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son niveau dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie et enfin du PCF.

17:08 - Quels résultats pour le Rassemblement national à Ozoir-la-Ferrière lors des européennes ? Si en France entière, les sondages d'opinion chiffrent une évolution moyenne du RN à environ 10 points aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui porterait Bardella à 30% dans la commune), on remarque néanmoins que le mouvement n'a en fait pris que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Vent favorable à Hayer à Ozoir-la-Ferrière ? Ozoir-la-Ferrière avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 21,91%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 29,56% des suffrages. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 39,17% contre 60,83%. Le RN ne convainquait pas plus à Ozoir-la-Ferrière par la suite, lors des législatives, avec 19,55% au premier tour, contre 30,53% pour le binôme LREM. Sur la commune d'Ozoir-la-Ferrière, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée au moment du second tour, achevant la défaite de l'ancien Front national.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à Ozoir-la-Ferrière Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut encore sembler évident au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. Bardella ne finissait que deuxième aux européennes il y a cinq ans, la liste de Nathalie Loiseau finissant en première position avec 25,28%, contre 20,09% pour le RN.

11:45 - Ozoir-la-Ferrière : démographie, élections et stratégies politiques A la mi-journée des élections européennes, Ozoir-la-Ferrière émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 20 692 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 1 656 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (83,77 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Avec 2 524 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 15,16%, Ozoir-la-Ferrière est un exemple de pluriculturalisme. Parmi cette diversité sociale, 46,37% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1325,29 euros, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Ozoir-la-Ferrière, les intérêts locaux, tels que le travail, l'écologie et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Européennes précédentes à Ozoir-la-Ferrière : le niveau d'abstention Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17h. Comment ont voté les habitants de cette ville lors des précédentes consultations politiques ? Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, sur les 6 589 personnes en âge de voter à Ozoir-la-Ferrière, 53,83% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 61,58% en 2014.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Ozoir-la-Ferrière Ce dimanche, lors des élections européennes à Ozoir-la-Ferrière, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 57,55% au premier tour et seulement 58,42% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Ozoir-la-Ferrière ? En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 31,1% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 26,02% au premier tour. Pour comparer, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017.