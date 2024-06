Résultat des européennes à Grez-Neuville : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Grez-Neuville, qui vont élire les supporters de la gauche ? Outre le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires ont été annoncés à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste lors des européennes 2019, avait glané 27,58% à Grez-Neuville, contre 5,32% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives, en 2022. La manne semble conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Grez-Neuville, le binôme Nupes avait en effet réuni 31,57% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,89% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,63% pour Yannick Jadot, 1,24% pour Fabien Roussel et 1,8% pour Anne Hidalgo). Tout dépendra évidemment cette fois des points obtenus par la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV ou encore du Parti communiste.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Grez-Neuville ? Le nombre de bulletins de la liste RN portée par Jordan Bardella sera l'observation majeure pour ces élections des députés européens 2024 au niveau local. Si on associe le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Grez-Neuville. Mais celle-ci devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. De quoi anticiper 24% dans la ville cette fois ?

15:02 - Emmanuel Macron en tête en 2022 à Grez-Neuville Dans la commune de Grez-Neuville, Marine Le Pen n'était pas vraiment la bienvenue lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec 16,63%, la présidente du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 38,09% et 19,89% des votes. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 30,15% contre 69,85%. Au premier tour des élections législatives, Grez-Neuville, couverte par une seule circonscription, verra le binôme LREM l'emporter avec 40,38%, alors que le RN restera derrière à 15,38%. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme LREM finalement vainqueur localement.

12:45 - 27,58% pour Nathalie Loiseau lors des dernières européennes à Grez-Neuville Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Le podium des précédentes élections européennes à Grez-Neuville était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 27,58% des suffrages exprimés, suivie de la liste de Yannick Jadot avec 21,13% et Jordan Bardella avec 14,68%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Grez-Neuville et leurs implications électorales Devant le bureau de vote de Grez-Neuville, les citoyens se regroupent pour choisir leurs eurodéputés. Avec une population de 1 427 habitants répartis dans 640 logements, ce village présente une densité de 54 hab par km². L'existence de 117 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (84,69 %) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 32,82% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 44,34% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 715,61 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Grez-Neuville contribue à préparer l'avenir de l'Europe.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Grez-Neuville Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux de participation qui est toujours très bas durant de ce type d'élection. Sur tout le territoire français, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Grez-Neuville, 67,24% des électeurs avaient voté. Au cours des dernières années, les 1 466 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes européennes, sur les 658 personnes en âge de voter à Grez-Neuville, 61,21% avaient participé au vote, contre une participation de 50,98% il y a dix ans.

09:30 - Election à Grez-Neuville : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Grez-Neuville, l'une des clés des élections européennes sera sans nul doute l'ampleur de la participation. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 57,54% au premier tour. Au deuxième tour, 55,57% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, 82,46% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient pris part à l'élection. La participation était de 83,02% au second tour, c'est-à-dire 919 personnes. Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, moins qu'en 2017.