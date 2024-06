Résultat des européennes à Thorigné-d'Anjou : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Sur quel candidat vont se porter les électeurs de la Nupes à Thorigné-d'Anjou ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, laissant planer l'incertitude sur le vote de gauche ce dimanche. Le jour du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 21,89% des bulletins dans la commune. Une performance à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? En 2019, ce dernier avait glané 7,18% à Thorigné-d'Anjou, contre 24,77% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Sur quel candidat vont se porter les électeurs de droite à Thorigné-d'Anjou ? Le nombre de bulletins glanés par la liste du RN menée par Jordan Bardella sera un enseignement majeur localement pour cette élection du Parlement européen. Les sondeurs dessinent un Jordan Bardella à 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son résultat des européennes 2019. Selon une simple addition, cette dynamique devrait le porter à 31% à Thorigné-d'Anjou, soit dix points de plus également que ses 21,3% dans la ville. Mais Thorigné-d'Anjou n'est pas la France et on note que le mouvement n'a visiblement pris ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait relativiser les conclusions les plus farfelues.

15:02 - Les inscrits de Thorigné-d'Anjou penchaient pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Thorigné-d'Anjou lors du premier tour de la présidentielle, avec 36,19%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 24,75%. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 38,46% contre 61,54%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Thorigné-d'Anjou par la suite, lors des élections du Parlement, avec 20,28% au premier tour, contre 30,88% pour le binôme Ensemble !. Il n'y arrivera pas plus au second tour, voyant également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) gagner le scrutin.

12:45 - Nathalie Loiseau devant les autres en 2019 à Thorigné-d'Anjou Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait de nouveau comme pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Bardella ne terminait que deuxième aux élections européennes à l'époque. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait terminé première avec 24,77%, contre 21,3% pour le RN.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Thorigné-d'Anjou Dans les rues de Thorigné-d'Anjou, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 252 habitants répartis dans 461 logements, ce bourg présente une densité de 73 hab/km². Avec 56 entreprises, Thorigné-d'Anjou se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (91,97 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 32,24% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 57,82% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 769,87 €, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Thorigné-d'Anjou, où les moins de 30 ans correspondent à 42% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

10:30 - Taux de participation lors des élections européennes à Thorigné-d'Anjou : les tendances Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des dernières consultations politiques ? Durant les précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 44,84% des inscrits sur les listes électorales de Thorigné-d'Anjou (Maine-et-Loire), contre une abstention de 56,97% il y a dix ans. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? À travers tout le pays, le record d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Thorigné-d'Anjou, 69,59% des votants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Participation à Thorigné-d'Anjou : que retenir des précédentes élections ? Le niveau de participation sera indiscutablement un facteur clé de ces élections européennes à Thorigné-d'Anjou. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,11% au premier tour et seulement 47,62% au deuxième tour. Au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 868 personnes en âge de voter dans la localité, 82,49% avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 82,14% au deuxième tour, soit 713 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle représentait 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.