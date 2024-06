Résultat des européennes à Gron : l'élection 2024 en direct

11:45 - Gron : démographie et socio-économie impactent les européennes

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Gron montrent des tendances évidentes susceptibles de peser sur les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 105 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,77%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (16,44%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 511 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,46%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,94%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Gron mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,52% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.