Résultat des européennes à Rosoy : l'élection 2024 en direct

Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Rosoy semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote sur place. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les habitants de Rosoy plutôt pour Macron au premier tour de la présidentielle

Rosoy avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 28,68%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, porté par 31,5% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 46,25% contre 53,75%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 29,27% au premier tour, contre 32,32% pour le binôme LREM. Sur la commune de Rosoy, c'est finalement une majorité LREM qui sera préférée au moment du second tour, confirmant l'échec du RN.