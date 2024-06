Résultat des européennes à Gruchet-le-Valasse : l'élection 2024 en direct

Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient donné un très gros résultat pour le Rassemblement national à Gruchet-le-Valasse. Le parti s'était élevé en tête dans la commune avec 33,53% au 1er tour avant un formidable 50,75% au deuxième sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 35,85% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,92% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,29%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 55,72%, devant Emmanuel Macron à 44,28%.

Se retourner sur le dernier test semble encore une fois avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Gruchet-le-Valasse, à 36,17%. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 19,25% et Yannick Jadot à 7,29%.

11:45 - Gruchet-le-Valasse : démographie, élections et stratégies politiques

Dans la ville de Gruchet-le-Valasse, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 36% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,08%. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (14,0%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 1 055 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (12,33%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (9,06%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Gruchet-le-Valasse mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 34,88% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.