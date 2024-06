Résultat des européennes à Parigné-le-Pôlin : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Pour le RN, les enquêtes d'opinion de Bardella observés à Parigné-le-Pôlin Le score de la liste du RN menée par Jordan Bardella va être le déterminant pour cette élection du Parlement européen au niveau local, comme dans le reste du pays. Si dans toute la France, les intentions de vote calculent une progression moyenne du RN à environ 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella à 39% dans la commune), il faut réaliser pourtant que celui-ci n'a pour l'instant grappillé que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les inscrits de Parigné-le-Pôlin plutôt favorables à Le Pen en 2022 Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient donné un bon démarrage pour le RN à Parigné-le-Pôlin. Le parti avait terminé en tête dans la commune avec 26,53% au premier tour et surtout 53,50% au 2e (Parigné-le-Pôlin ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 31,14% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,31% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,5%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 51,79%, devant Emmanuel Macron à 48,21%.

12:45 - Jordan Bardella sur la première marche lors des élections européennes 2019 à Parigné-le-Pôlin Les résultats de ce soir vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 120 habitants de Parigné-le-Pôlin passés par les urnes avaient choisi le Rassemblement national il y a cinq ans, aux européennes. La liste, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, enregistrait 29,48% des votes face à Nathalie Loiseau à 16,46% et Yannick Jadot à 14%.

11:45 - Élections européennes à Parigné-le-Pôlin : impact de la démographie et de l'économie locale Les facteurs démographiques et socio-économiques de Parigné-le-Pôlin mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'influencer le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de 34% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 10,29%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de ménages propriétaires (84,63%) souligne l'importance des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (90,74%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 383 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,48%) et le nombre de résidences HLM (3,17% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Parigné-le-Pôlin mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,71% des habitants titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Parigné-le-Pôlin : étude du pourcentage d'abstention aux européennes Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il faut étudier les résultats des précédents scrutins européens. Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, parmi les 438 inscrits sur les listes électorales à Parigné-le-Pôlin, 45,52% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 52,91% il y a 10 ans. Ce scrutin européen verra-t-il une hausse de l'abstention des citoyens français comme en 2009 où un record avait été constaté avec 59% ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux européennes représentait 50%.

09:30 - Election à Parigné-le-Pôlin : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Parigné-le-Pôlin, qu'en sera-t-il de la participation ? Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, 80,7% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient participé au vote. Le taux de participation était de 81,23% au premier tour, ce qui représentait 645 personnes. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour. Les habitants des communes de petite taille se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ?