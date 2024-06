En direct

19:22 - À Guerville, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, avec comme inconnue le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. A l'occasion du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 20,97% des suffrages dans la localité. Une percée à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 7,04% à Guerville, contre 19,69% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Guerville : les 19,69% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,77% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,12% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel résultat à Guerville pour le Rassemblement national ? Le résultat en faveur de la liste de Jordan Bardella sera la clé du scrutin pour ces élections européennes 2024 au niveau local. Si on met face à face le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Guerville. Mais celle-ci pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points en comparaison de la présidentielle. Assez pour prévoir environ 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les enseignements de 2022 Jeter un œil sur le plus récent verdict des urnes apparait comme une évidence au moment du rendez-vous politique du jour. Elections les plus proches, les législatives avaient offert un très gros score pour le Rassemblement national à Guerville. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la cité avec 27,60% au 1er round, mais sera battu en revanche au second par le binôme Ensemble ! Sur l'unique circonscription du lieu. Le RN a même réalisé un meilleur pointage aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée quelques semaines plus tôt. La candidate avait rassemblé 26,18% au premier tour et 46,49% au 2e dans la ville.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Guerville Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore logique au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Il y a cinq ans, à Guerville, la liste Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête un certain Jordan Bardella, avait battu les autres listes, glanant 25,95% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 19,69% et Yannick Jadot à 12,13%. Ce qui correspond à 199 votes dans la cité.

11:45 - Les défis socio-économiques de Guerville et leurs implications électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Guerville comme partout en France. Avec une population de 2 124 habitants répartis dans 987 logements, cette ville présente une densité de 214 hab/km². Avec 166 entreprises, Guerville permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 19,24 % des résidents sont des enfants, et 5,98 % ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 39,78% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,19%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2814,81 euros/mois, témoignant d'une certaine prospérité. En résumé, Guerville incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Guerville : étude du pourcentage de participation aux européennes Au cours des dernières élections, les 2 153 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, le taux de participation s'était hissé à 50,22% au sein de Guerville, contre un taux de participation de 45,4% en 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Guerville À Guerville, le niveau d'abstention constituera incontestablement l'un des facteurs décisifs de ce scrutin européen 2024. La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des foyers français, cumulée avec les incertitudes provoquées par la guerre en Ukraine seraient par exemple en mesure de augmenter l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Guerville (78930). En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, 23,85% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient déserté les urnes, contre une abstention de 24,73% au second tour. En proportion, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,61% au premier tour. Au second tour, 54,43% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Guerville ?