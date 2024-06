En direct

19:16 - À Mézières-sur-Seine, quels sont les scénarios de reports du score Nupes ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, puisqu'on attend le choix des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus dans le paysage politique. Au cours du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 22,03% des suffrages dans la localité. Une somme à affiner avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait atteint 5,63% à Mézières-sur-Seine, contre 22,51% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : 22,51% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 29,38% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 31,64% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Qui vont élire les supporters de la droite à Mézières-sur-Seine ? Le nombre de bulletins glanés par Jordan Bardella sera la clé du scrutin au niveau local pour cette élection 2024. Si en France, les sondages prévoient une progression du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 32% dans la commune), on remarque pourtant que celui-ci n'a en fait gagné que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Quelques tendances de 2022 à avoir à l'esprit pour les résultats de ce soir Mézières-sur-Seine avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 24,1%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, conforté par 29,38% des votes. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 39,38% contre 60,62%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des législatives, avec 24,37% au premier tour, contre 31,64% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Mézières-sur-Seine, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera choisie lors du second tour, achevant la défaite du parti d'extrême droite.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Mézières-sur-Seine il y a cinq ans ? Regarder en arrière peut de nouveau sembler évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'était imposée aux élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le mouvement avait enregistré 22,93% des voix, contre Nathalie Loiseau à 22,51% et Yannick Jadot à 14,49%.

11:45 - Mézières-sur-Seine : démographie, élections et stratégies politiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Mézières-sur-Seine comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 3 826 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 284 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (13,34 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Avec 223 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 9,11%, Mézières-sur-Seine se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,63%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2945,34 €/mois. Ainsi, à Mézières-sur-Seine, les spécificités locales se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Mézières-sur-Seine : quel était le pourcentage d'abstention aux élections européennes ? Au fil des dernières années, les 3 859 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, 52,64% des personnes en âge de voter à Mézières-sur-Seine avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 58,78% lors du scrutin de 2014. Les élections européennes mobilisant moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : l'abstention aux élections européennes représentait 50%.

09:30 - Les européennes sont lancées à Mézières-sur-Seine : scrutin en cours L'un des critères décisifs du scrutin européen sera incontestablement le taux d'abstention à Mézières-sur-Seine. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 54,32% au premier tour et seulement 56,01% au deuxième tour. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, 27,37% des personnes aptes à voter dans la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 23,35% au premier tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.