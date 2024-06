En direct

19:26 - À Gueux, le résultat de la Nupes aux dernières législatives scruté Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, s'était élevé à 4% à Gueux, contre 36,77% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente ce dimanche soir selon les études sondagières. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé malgré son excellent résultat lors des législatives, en 2022. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Gueux, le binôme Nupes avait en effet accumulé 12,36% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry (2,58% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (9,29% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (0,52% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Gueux ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera scruté au prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Jordan Bardella pourrait atteindre 30% à Gueux si la tendance prévue par les sondages au niveau de la France se confirme localement. Le leader lepéniste est en effet crédité de 30 à 33% des votes dans le pays, soit dix points de plus qu'il y a cinq ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? L'addition est simple, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN sur place. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, en deux ans seulement, entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Gueux lors du premier tour de la présidentielle, avec 42,52%, devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 19,75%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 31,71% contre 68,29%. Le RN ratait aussi la première marche à Gueux par la suite, lors des législatives, avec 12,77% au premier tour, contre 31,93% pour le binôme LREM. Ce résultat laborieux ne va pas empêcher le RN de finir victorieux au second tour avec 12,77%.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en tête lors des dernières élections européennes Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler logique au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella était doublement vaincu aux élections européennes sur place. La tête de liste achevait l'élection troisième, avec 15,1%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 36,77% et François-Xavier Bellamy avec 17,03%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Gueux : un regard sur la démographie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Gueux comme dans toute la France. Avec ses 35,03% de cadres pour 1 871 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 205 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 580 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (91,56 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 29,29% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 44,83% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 16,08 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Gueux incarne la vivacité et les valeurs d'une Europe en mutation.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Gueux Comment votent le plus souvent les électeurs de cette commune ? Lors des précédentes élections européennes, sur les 807 inscrits sur les listes électorales à Gueux, 59,51% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 52,71% lors des européennes de 2014. Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : la participation aux européennes s'élevait à 50,1%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Gueux : scrutin en cours L'un des facteurs principaux des européennes 2024 sera incontestablement le niveau de participation à Gueux. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, 82,07% des personnes en âge de voter dans la ville s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 81,82% au deuxième tour, ce qui représentait 1 211 personnes. En proportion, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 53,14% au premier tour. Au second tour, 48,24% des citoyens se sont déplacés. La situation géopolitique actuelle et ses conséquences en matière économique et énergétique sont par exemple susceptibles d'avoir un impact sur les décisions que prendront les citoyens de Gueux.