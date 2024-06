En direct

19:23 - Quel verdict pour Glucksmann à gauche au terme de ces élections européennes ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait atteint 6,53% à Muizon, contre 23,32% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Muizon, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 19,69% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national favori à Muizon pour les européennes ? Le résultat des européennes au niveau local sera regardé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Si on met face à face le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Muizon. Mais celle-ci pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi prédire 37% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Muizon plutôt favorables à Emmanuel Macron à la présidentielle Regarder dans le rétro pour décortiquer l'élection la plus récente donne des indicateurs instructifs au moment du rendez-vous électoral du jour. Les élections les plus proches, les législatives, avaient offert un puissant résultat pour le Rassemblement national à Muizon. Le parti frontiste s'était élevé en tête dans la ville avec 21,74% au premier round avant un formidable 57,32% au second. Le RN avait battu les impétrants estampillés Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 20,17% et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 19,69% au premier tour puis encore Nupes (42,68%) au second (Muizon n'ayant qu'une circonscription). Lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt, le scénario était différent avec Emmanuel Macron en tête grâce à 32,9% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 28,16% et Jean-Luc Mélenchon avec 13,47%. Au second, Emmanuel Macron l'emportait avec 56,31% devant Marine Le Pen (43,69%).

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à Muizon il y a cinq ans ? Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait fini première des européennes à l'époque. Le mouvement séduisait 27,98% des votes, face à Nathalie Loiseau à 23,32% et Yannick Jadot à 11,09%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Muizon : un regard sur la démographie locale Dans les rues de Muizon, les élections sont en cours. Avec une population de 2 086 habitants répartis dans 927 logements, cette ville présente une densité de 299 habitants par km². L'existence de 166 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 17,1 % de la population est âgée de moins de 15 ans, et 8,74 % de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 37,94% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 36,19% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 731,49 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. Finalement, à Muizon, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Muizon : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux élections européennes représentait 49,88%. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Durant les élections européennes 2019, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 43,6% dans la commune de Muizon, contre une abstention de 51,69% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Muizon : l'abstention en question La participation constituera l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 à Muizon. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 729 personnes en âge de voter au sein de la localité, 23,08% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 20,99% au second tour. Pour comparer, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,06% au premier tour. Au second tour, 53,25% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Muizon pour les élections européennes ? Les populations des petites communes se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ?