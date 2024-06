En direct

19:31 - Les électeurs de la Nupes convoités En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait atteint 6,26% à Guîtres, contre 15,74% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente aujourd'hui selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré sa poussée lors des législatives, en 2022. A l'issue du premier tour des élections des députés à Guîtres, le binôme Nupes avait en effet obtenu 29,5% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Guîtres, entre les 15,74% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,22% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 26,8% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le RN favori à Guîtres pour les européennes ? Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella aux élections européennes sera très instructif. Les sondeurs dessinent une liste Bardella à environ un tiers des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que son résultat de 2019. Selon une simple addition, cette dynamique doit l'amener à 38% à Guîtres, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a pour l'instant enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait relativiser les projections les plus simplistes.

15:02 - Tendance favorable au RN à Guîtres ? L'élection du président de la République avait servi un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La figure de l'ancien FN s'imposait avec 30,64% au premier tour contre 22,22% pour Emmanuel Macron et 20,2% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Nouvelle déflagration au second tour contre Emmanuel Macron avec 52,97% contre 47,03%. Un mois plus tard, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 28,78% des suffrages sur place, contre 29,50% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Il bénéficiait en revanche d'un report de voix favorable au second tour, avec 53,25%, contre 46,75% pour le binôme LREM.

12:45 - Quel était le verdict des européennes à Guîtres en 2019 ? Les résultats de ce dimanche soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Le score de la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Guîtres, avec 28,98%, soit 162 voix dans la ville. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 15,74% et Yannick Jadot à 12,52%.

11:45 - Guîtres : démographie, élections et stratégies politiques La démographie et la situation socio-économique de Guîtres déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Le pourcentage de chômeurs à 14,15% pourrait agir sur les inquiétudes des électeurs quant aux directives européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 320 habitants par km² et 45,81% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (25,22%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 574 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (4,62%) et le nombre de résidences HLM (8,67% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Guîtres mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 12,48% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - À Guîtres, quelle participation aux européennes ? Assisterons-nous à une progression de l'abstention aux européennes, similaire au record établi à 59,4% en 2009 ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de la France : l'abstention aux élections européennes représentait 49,9%. Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette localité, il faut analyser les résultats des élections passées. Au moment des dernières élections européennes, le taux d'abstention atteignait 48,04% au niveau de Guîtres (Gironde). Le taux d'abstention était de 56,71% il y a dix ans.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Guîtres À Guîtres, le niveau de participation constituera incontestablement l'un des critères essentiels du scrutin européen 2024. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 75,43% des électeurs dans la localité avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 73,87% au second tour, c'est-à-dire 896 personnes. Pour comparer, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,13% au premier tour et seulement 45,48% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Guîtres ? Les populations des petites communes votent souvent plus que dans les grandes, la tendance peut-elle changer pour les européennes ?