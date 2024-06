Résultat des européennes à Sablons : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Sablons à la loupe à gauche La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, puisqu'on attend les intentions des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le jour du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 20,96% des voix dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait obtenu 5,55% à Sablons, contre 12,94% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel candidat vont élire les supporters de la droite à Sablons ? Le score de la liste de Jordan Bardella sera l'enseignement majeur pour cette élection 2024 au niveau local, comme dans le reste de la France. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points supplémentaires pour le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Sablons semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote sur place. Le RN y a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les électeurs de Sablons plutôt favorables à Le Pen au premier tour de la présidentielle Le résultat de l'expérience la plus récente dans les urnes est un indicateur intéressant au moment de l'élection du jour. Les élections les plus proches, les législatives, avaient donné un beau résultat pour le Rassemblement national à Sablons. Le parti frontiste s'était élevé en tête dans la cité avec 45,07% au 1er tour. Il s'imposait ensuite avec 64,65% au second sur l'unique circonscription du secteur. Le RN a même réalisé un poucentage plus fort aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle quelques mois plus tôt, puisqu'elle avait engrangé 41,05% au premier tour et 65,84% au second dans la cité.

12:45 - En 2019, une élection pleine d'enseignements Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble de nouveau indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Sablons, avec 46,95%, soit 254 voix dans la ville. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 12,94% et Yannick Jadot à 6,84%.

11:45 - Les données démographiques de Sablons révèlent les tendances électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Sablons mettent en évidence des tendances claires qui pourraient affecter le résultat des européennes. Avec un pourcentage de 33% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 10,08%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (14,81%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 495 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (18,54%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (11,0%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Sablons mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 14,81% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - À Sablons, quelle abstention aux précédentes européennes ? Au cours des dernières années, les 1 326 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention représentait 44,5% au sein de Sablons (Gironde), à comparer avec une abstention de 55,94% lors des élections européennes de 2014. Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections européennes représentait 49,9%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Sablons L'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 sera indiscutablement la participation à Sablons. Les populations des communes de petite taille votent toujours plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 78,07% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient pris part à l'élection. La participation était de 76,13% au second tour, c'est-à-dire 756 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 49,8% au premier tour et seulement 46,42% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Sablons cette année ?