19:14 - Sur qui vont converger les supporters de la Nupes à Haisnes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, s'était élevé à 3,99% à Haisnes, contre 10,09% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui a déjà vécu. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Haisnes, le binôme Nupes avait en effet obtenu 24,52% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,32% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,87% pour Yannick Jadot, 3,02% pour Fabien Roussel et 1,23% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Le Rassemblement national favori pour les européennes à Haisnes ? Le nombre de bulletins glanés par la liste Bardella sera un point d'observation clé à l'échelle locale pour ces européennes 2024. Les sondages d'intentions de vote prédisent une liste Jordan Bardella à 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que son résultat des dernières élections européennes. Selon une simple addition, cette tendance doit le pousser à 58% à Haisnes, soit 10 points de plus également que son score de l'époque à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on note que le RN n'a en fait enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait relativiser les projections les plus tirées par les cheveux.

15:02 - Des indicateurs clés en 2022 pour le scrutin Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un excellent résultat pour le Rassemblement national à Haisnes. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la cité avec 47,92% au premier tour avant un formidable 61,69% au second (Haisnes ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 49,16% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,93% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,32%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 68,11%, devant Emmanuel Macron à 31,89%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des élections européennes 2019 à Haisnes Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? C'est la liste RN de Jordan Bardella qui avait fini première des élections européennes il y a cinq ans à Haisnes, avec 48,09% des électeurs (820 voix) devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 10,09% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 8,04%.

11:45 - Haisnes : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quelle influence les habitants d'Haisnes exercent-ils sur les résultats des européennes ? Dans la commune, 37% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 22,78% de plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (16,15%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1 469 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. D'autres part, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,62%) et le nombre de résidences HLM (21,37% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Haisnes mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,56% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Leçons à tirer de la participation aux élections européennes à Haisnes Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : l'abstention aux élections européennes représentait 49,88%. L'analyse des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, sur les 1 775 personnes en âge de voter à Haisnes, 47,53% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 59,22% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Haisnes : quel sera le taux de participation ? L'une des grandes inconnues des européennes sera indiscutablement l'ampleur de la participation à Haisnes. La guerre entre Israël et la Palestine est de nature à renforcer l'engagement civique des habitants d'Haisnes (62138). En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, parmi les 3 464 personnes en âge de voter dans la commune, 23,88% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 25,64% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 57,82% au premier tour et seulement 58,02% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Haisnes pour les européennes ?