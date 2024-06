En direct

19:17 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va battre l'autre lors des élections européennes à Hulluch ? Outre le résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux pourraient arriver dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Mais il faut noter que Glucksmann s'était arrogé 4,45% à Hulluch, contre 11,69% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte. La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des élections des députés à Hulluch, le binôme Nupes avait en effet cumulé 34,23% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts ou encore du Parti communiste.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella à Hulluch lors des européennes ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera scruté avec le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. A noter : Hulluch fait partie des rares villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 48,01% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 44,96% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà à un niveau élevé…

15:02 - Les votants d'Hulluch plutôt favorables à Marine Le Pen en 2022 Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient abouti à un beau démarrage pour le RN à Hulluch. Le parti avait fini en tête dans la commune avec 39,02% au 1er round avant un formidable 54,56% au second sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 44,96% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 19,09% et Emmanuel Macron troisième avec 18,73%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 65,37%, devant Emmanuel Macron à 34,63%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait aussi comme évident au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file à l'époque, était au plus haut à Hulluch, à 48,01%, soit 604 voix. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 11,69% et Yannick Jadot à 8,66%.

11:45 - Les enjeux locaux d'Hulluch : tour d'horizon démographique Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Hulluch, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 3 367 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 130 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 891 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (18,58 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 24,8% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 32,99% des ménages sont des couples sans enfant. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Hulluch affirme l'intérêt des habitants pour les valeurs de l'Europe.

10:30 - Hulluch : étude du pourcentage de participation aux précédentes élections européennes Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Sur tout le territoire français, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Hulluch, 61,99% des électeurs avaient participé. Comment ont voté les habitants de cette ville lors des précédentes consultations politiques ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, le taux de participation représentait 50,45% des inscrits sur les listes électorales d'Hulluch (Pas-de-Calais). Le taux de participation était de 41% il y a dix ans.

09:30 - Participation à Hulluch : les leçons des précédentes élections L'une des clés des européennes 2024 sera l'abstention à Hulluch. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 59,3% au premier tour. Au second tour, 58,03% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Hulluch ? Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, sur les 2 680 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 26,15% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 26,42% au premier tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.