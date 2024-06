Résultat des européennes à Ham-sous-Varsberg : l'élection 2024 en direct

11:45 - Le poids démographique et économique de Ham-sous-Varsberg aux élections européennes

À Ham-sous-Varsberg, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influencer les élections européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,31% et une densité de population de 431 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (87,8%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 842 votants. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,74%) et le nombre de résidences HLM (5,32% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Ham-sous-Varsberg mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,36% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.