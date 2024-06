Résultat des européennes à Diesen : l'élection 2024 en direct

En direct

18:24 - La liste RN favorite pour les européennes à Diesen ? À Diesen, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 38,5% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 37,35% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que laissent imaginer les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Marine Le Pen en tête à Diesen lors de la dernière présidentielle Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient abouti à un excellent démarrage pour le RN à Diesen. Le mouvement nationaliste s'était placé en tête dans la ville avec 39,75% au 1er tour avant un formidable 59,25% au deuxième (Diesen ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même fait un résultat plus élevé aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême quelques semaines plus tôt. Elle avait accumulé 37,35% au 1er tour et 61,04% au 2e dans la ville.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des dernières élections européennes à Diesen Les résultats de ce 9 juin seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? C'est la liste Rassemblement national emmenée par Jordan Bardella qui avait dominé les élections du Parlement européen il y a cinq ans à Diesen, avec 38,5% des bulletins dans l'urne, soit 164 voix dans la ville, devant la liste de Nathalie Loiseau avec 14,32% et la liste Manon Aubry avec 8,69%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Diesen et leurs implications électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Diesen comme partout en France. Dotée de 484 logements pour 1 043 habitants, la densité de la commune est de 195 hab/km². Ses 42 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 341 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (13,22 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 42,4% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 57,77% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 156,79 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Ainsi, Diesen incarne les enjeux et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - À Diesen, quelle abstention aux précédentes européennes ? L'observation des précédentes consultations démocratiques permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Pendant les dernières élections européennes, sur les 450 inscrits sur les listes électorales à Diesen, 48,81% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 61,49% lors du scrutin de 2014. Près de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux européennes atteignait 49,88%.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Diesen ? Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Diesen, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour le second tour de la présidentielle, 76,72% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 79,48% au premier tour, soit 612 personnes. Pour comparer, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 41,66% au premier tour. Au deuxième tour, 43,08% des électeurs se sont déplacés. La flambée des prix des matières premières qui alourdit les finances des foyers français est notamment en mesure d'impacter la participation à Diesen (57890).