Résultat des européennes à Hambach : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le dernier test apparait aussi comme pertinent au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Hambach, à 36,59%. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 17,14% et Yannick Jadot à 11,01%.

11:45 - Hambach : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Hambach révèlent des tendances évidentes susceptibles d'influer sur les résultats des élections européennes. Avec un taux de chômage de 10,38% et une densité de population de 158 hab par km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (87,13%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 918 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,39% et d'une population étrangère de 8,07% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Hambach mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,88% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.