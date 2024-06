Résultat des européennes à Woustviller : l'élection 2024 en direct

Dernières élections en date, les législatives avaient offert un bon démarrage pour le RN à Woustviller. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la cité avec 29,37% au 1er round avant un formidable 51,43% au second (Woustviller n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 44,13% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,57% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 10,88%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 63,4%, devant Emmanuel Macron à 36,6%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Woustviller

La composition démographique et socio-économique de Woustviller façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi les résultats des élections européennes. Le pourcentage de chômeurs à 11,79% pourrait agir sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Avec une densité de population de 292 habitants par km² et 44,41% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 29 705 euros/an montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 846 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 11,83% et d'une population étrangère de 8,68% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation à Woustviller mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,22% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.