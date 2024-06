L'autre interrogation qui enveloppe ces européennes 2024 sera celle du vote de gauche après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Au cours du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 9,41% des votes dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 4,28% à Neufgrange, contre 22,91% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : les 22,91% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,73% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 34,14% de LREM au premier tour des législatives ?

Jordan Bardella pourrait se stabiliser à 40% à Neufgrange si la situation anticipée par les intentions de vote sur la France entière s'applique localement. Le jeune candidat est en effet crédité de 33% des votes dans le pays, soit 10 points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? Le calcul est simple, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN sur place. En deux ans seulement, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 7 points.

15:02 - Les inscrits de Neufgrange plutôt favorables à Le Pen à la présidentielle

L'élection présidentielle avait servi un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Elle finissait à 33,25% au 1er round contre 26,73% pour Emmanuel Macron et 10,36% pour Éric Zemmour sur le podium. Nouveau coup d'éclat au deuxième tour contre Emmanuel Macron avec 51,48% contre 48,52%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, grattant 27,57% des suffrages sur place, contre 34,14% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 59,81%.