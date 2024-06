En direct

19:27 - Sur quel candidat vont se rabattre les électeurs de la Nupes à Harly ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, avait glané 6,61% à Harly, contre 17,52% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus cette fois selon les enquêtes sondagières. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré sa percée lors des législatives, en 2022. La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Harly, le binôme Nupes avait en effet réuni 21,05% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Qui vont désigner les électeurs de la droite à Harly ? Si dans toute la France, les instituts de sondage annoncent une progression moyenne du Rassemblement national à environ dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à près de 40% dans la commune), on note pourtant que celui-ci n'a visiblement enregistré que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les votants d'Harly plutôt pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen a surperformé à Harly au cours de la dernière présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 34,07% des voix dès le premier round. Pour le second tour, c'est également elle qui l'emportait avec 54,52%, devant Emmanuel Macron à 45,48%. Un mois plus tard, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 28,42% des votes sur place, contre 32,28% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 56,80%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Harly Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Harly, à 31,74%, soit 192 voix. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 17,52% et Yannick Jadot à 9,59%.

11:45 - Comprendre l'électorat d'Harly : un regard sur la démographie locale La composition démographique et socio-économique d'Harly définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des européennes. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 15,89% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 11,42% sont des personnes âgées. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (80,1%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 575 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (23,8%) et le nombre de résidences HLM (14,51% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Harly mettent en avant une diversité de qualifications, avec 32,7% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Harly : quel était le pourcentage de participation aux précédentes élections européennes ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des dernières consultations politiques. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, le taux de participation s'était hissé à 56,45% des inscrits sur les listes électorales d'Harly (Aisne). La participation était de 50,3% pour le scrutin européen de 2014. Les européennes mobilisent moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,12%.

09:30 - Participation à Harly : que retenir des précédentes élections ? L'un des facteurs essentiels des européennes 2024 sera immanquablement le niveau d'abstention à Harly. La hausse des prix du quotidien qui grève le budget des ménages combinée avec les incertitudes provoquées par la situation géopolitique actuelle, seraient de nature à pousser les électeurs d'Harly à ne pas rester chez eux. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 24,05% dans la ville. Le taux d'abstention était de 25,86% au second tour. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.