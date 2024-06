En direct

19:27 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Homblières à la loupe à gauche Une autre question de ces européennes est celle du vote de gauche après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Lors du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 18,42% des voix dans la localité. Une performance à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 3,11% à Homblières, contre 20,62% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir...

17:08 - Que vont décider les électeurs d'Homblières ? Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera très commenté localement pour cette élection européenne 2024. Si dans toute la France, les sondages d'intentions de vote prévoient une évolution du Rassemblement national à près de dix points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui propulserait théoriquement Bardella tout proche des 40% dans la commune), on remarque néanmoins que le mouvement n'a pour l'instant grappillé que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les électeurs d'Homblières plutôt pour Le Pen en 2022 C'est certainement le scrutin présidentiel qui nous en apprend le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La commune d'Homblières avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment de l'élection suprême 2022. La leader du parti d'extrême droite prenait les devants avec 35,03% au 1er tour. Rebelotte au 2e tour face à Emmanuel Macron avec 55,21%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 31,15% des votes sur place, contre 35,46% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 59,18%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Homblières Quel verdict s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut aussi sembler sensé au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur le détail, 200 électeurs d'Homblières avaient choisi le RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella enregistrait ainsi 32,73% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 20,62% et François-Xavier Bellamy à 9,17%.

11:45 - Homblières aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues d'Homblières, les élections sont en cours. Avec ses 1 433 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 78 entreprises, Homblières se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (86,9 %) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 33,01% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 41,37% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 336,00 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. À Homblières, les spécificités locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'inflation, se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Homblières : la mobilisation des habitants aux européennes Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Sur le plan national, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Homblières, 57,92% des votants avaient participé. L'étude des résultats des précédentes élections permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Pendant les européennes 2019, 642 inscrits sur les listes électorales d'Homblières (Aisne) avaient pris part au vote (soit 57,22%). Le taux de participation était de 48,07% il y a 10 ans.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Homblières À Homblières, l'un des critères essentiels de ces européennes 2024 sera indéniablement le niveau de participation. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,92% au premier tour et seulement 47,73% au deuxième tour. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 78,9% des personnes en âge de voter dans la commune s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 78,8% au premier tour, ce qui représentait 903 personnes. En proportion, au niveau national, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.