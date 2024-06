Résultat des européennes à Saint-Yorre : l'élection 2024 en direct

11:45 - Saint-Yorre : démographie, élections et stratégies politiques

La démographie et le profil socio-économique de Saint-Yorre façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 27% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 33,56% de 60 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 2081,28 euros par mois souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 948 votants. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (12,23%) et le nombre de résidences HLM (10,75% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Saint-Yorre mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,3% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.