Résultat des européennes à Vaulx : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Vaulx ? Au niveau local, le résultat du RN à ces européennes sera très analysé. En sautant les législatives, la progression du RN semble déjà puissante à Vaulx entre Jordan Bardella en 2019 (20,1%) et Marine Le Pen en 2022 (24,85% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de près de dix points par rapport à 2019 en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à près de 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Avantage Hayer à Vaulx ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Vaulx lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,55%, devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 24,85%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 43,32% contre 56,68%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 20,84% au premier tour, contre 32,26% pour le binôme La République en Marche. Il n'y arrivera pas plus au second tour, voyant encore le binôme La République en Marche l'emporter.

12:45 - Yannick Jadot en tête lors des dernières élections européennes à Vaulx Se retourner sur le dernier test apparait encore une fois comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le trio de tête des dernières élections européennes à Vaulx était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 19,59% des voix, troisième, distancée par la liste de Jordan Bardella avec 20,1% et enfin la liste de Yannick Jadot avec 21,91%, gagnante ici même.

11:45 - Vaulx : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Vaulx comme partout ailleurs. Avec une population de 1 050 habitants répartis dans 447 logements, cette localité présente une densité de 85 hab/km². Avec 81 entreprises, Vaulx offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 20,5 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 21,46 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 38,84% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 41,79% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 453,01 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Ainsi, à Vaulx, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes à Vaulx Comment ont voté les habitants de cette localité lors des dernières élections ? Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 44,46% au niveau de Vaulx (Haute-Savoie). L'abstention était de 54,79% il y a 10 ans. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? A l'échelle du pays tout entier, le record d'abstention a été observé lors du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Vaulx, 69,55% des électeurs n'avaient pas participé.

09:30 - Participation à Vaulx : les leçons des précédentes élections Ce dimanche, lors des européennes à Vaulx, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Le conflit russo-ukrainien serait de nature à ramener les électeurs de Vaulx (74150) dans les isoloirs. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 828 personnes en âge de voter au sein de la commune, 20,17% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 16,3% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 50,36% au premier tour et seulement 54,11% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Vaulx ?