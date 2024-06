En direct

19:08 - À Hautmont, quels peuvent être les reports des voix Nupes ? En plus du score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sembleraient au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes d'opinion. Mais Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes, s'était élevée à 11,07% à Hautmont, contre 3,2% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a été dissoute. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Hautmont, le binôme Nupes avait en effet accumulé 22,71% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (24,12% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,19% pour Yannick Jadot, 2,52% pour Fabien Roussel et 0,67% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Hautmont À Hautmont, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 47,23% à l'issue du rendez-vous européen et Marine Le Pen 43,11% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que laissent imaginer les sondages en 2024 sur la France entière, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les inscrits d'Hautmont plutôt favorables à Marine Le Pen à la présidentielle Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient abouti à un bon résultat pour le RN à Hautmont. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la localité avec 36,74% au premier round. Il s'imposait ensuite avec 57,95% au second sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 43,11% au premier tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 24,12% et Emmanuel Macron troisième avec 16,4%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 63,88%, devant Emmanuel Macron à 36,12%.

12:45 - Que retenir des européennes à Hautmont en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? A l'époque, à Hautmont, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'était imposée, glanant 47,23% des votes face à Nathalie Loiseau à 11,07% et Manon Aubry à 9,25%.

11:45 - Hautmont et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux À Hautmont, les données démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des élections européennes. Avec 38,74% de population active et une densité de population de 1196 hab par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 30,03% peut agir sur les inquiétudes des habitants quant aux directives européennes sur l'emploi. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 15 992 euros par an, sont souvent symptomatiques d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de familles monoparentales (26,92%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,73%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Hautmont mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,1% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Hautmont ? Au cours des dernières années, les 14 256 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Durant les dernières européennes, le pourcentage de participation atteignait 39,03% au niveau d'Hautmont (Nord). Le taux de participation était de 26,68% lors des élections européennes de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - C'est l'heure de voter à Hautmont : la participation au cœur des préoccupations Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Hautmont, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 représentait 67,78% au premier tour et seulement 69,09% au second tour. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 38,92% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 40,48% au second tour. En comparaison, à l'échelle du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.