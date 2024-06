En direct

19:12 - À Louvroil, qui va profiter du score de la Nupes ? En plus du résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sont donnés dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut rappeler que Le candidat de gauche avait glané 2,86% à Louvroil, contre 10,05% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement à Louvroil, le binôme Nupes avait en effet accumulé 25,31% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 43% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Louvroil Enseignement clé pour ce dimanche : Louvroil compte parmi les rares villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 41,24% lors du vote européen et Marine Le Pen 32,65% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les électeurs de Louvroil plutôt favorables à Marine Le Pen il y a deux ans Les dernières consultations en date, les législatives, avaient donné un excellent score pour le RN à Louvroil. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la localité avec 31,29% au 1er round, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Divers gauche (Louvroil n'ayant qu'une circonscription). Lors de l'élection du chef de l'Etat quelques mois plus tôt, le scénario était différent avec Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 40,75% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 32,65% et Emmanuel Macron avec 12,36%. Au second, Marine Le Pen l'emportait avec 55,3% devant Emmanuel Macron (44,7%).

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des dernières européennes Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? 41,24% des suffrages s'étaient dirigés vers la liste du RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, face à Ian Brossat à 15,35% et Nathalie Loiseau à 10,05%. Le RN l'avait emporté avec pas moins de 591 votants de Louvroil.

11:45 - Louvroil et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Louvroil comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 6 357 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 274 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 1 639 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles possédant au moins une automobile (62,37 %) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Avec 844 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 16,81%, Louvroil est un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 14 084 euros par an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 37,35%, annonçant une situation économique instable. À Louvroil, où la jeunesse représente 45% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

10:30 - Elections européennes à Louvroil : retour sur la participation électorale Les élections européennes mobilisent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17 heures. Au fil des dernières consultations politiques, les 6 397 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Pendant les dernières européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 60,49% des votants de Louvroil, contre un taux d'abstention de 70,19% il y a 10 ans.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Louvroil ? L'une des clés de ce scrutin européen sera immanquablement la participation à Louvroil. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 64,19% au premier tour. Au second tour, 62,88% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Louvroil ? En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, parmi les 3 623 personnes en âge de voter au sein de la ville, 39,19% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 34,39% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.