En direct

19:30 - À Hauville, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? Outre le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux pourraient arriver au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes sondagières. Mais il faut rappeler que Le candidat de gauche avait obtenu 4,59% à Hauville, contre 22,22% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Hauville, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 23,19% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Hauville, entre les 22,22% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,28% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 23,95% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national à Hauville, un favori aux européennes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera le principal enseignement à l'échelle locale pour cette élection des députés européens 2024. Si on associe le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Hauville. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points en comparaison de la présidentielle. De quoi l'amener à 42% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits de Hauville plutôt pour Marine Le Pen il y a deux ans Les dernières consultations en date, les législatives, avaient abouti à un très bon score pour le RN à Hauville. Le parti frontiste avait obtenu une place en tête dans la cité avec 33,27% au 1er tour et surtout 53,13% au second. Le Parti s'était placé devant les candidats estampillés La République en Marche avec 23,95% et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 23,19% au premier tour puis encore La République en Marche avec 46,87% au second (Hauville n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même réalisé un score plus élevé aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée quelques semaines plus tôt. Celle-ci avait engrangé 33,25% au premier tour et 51,91% au second dans la cité.

12:45 - 32,98% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Hauville Les résultats de ce dimanche vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? 32,98% des votes étaient tombés vers la liste RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 22,22% et Yannick Jadot à 10,23%. Le mouvement d'extrême droite s'était imposé en tête avec 187 votants de Hauville.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Hauville Dans la ville de Hauville, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections européennes. Avec 32% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,41%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. De plus, le taux de familles propriétaires (85,31%) met en avant le poids des questions de logement et d'urbanisation. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (84,95%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 534 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,93%) et le nombre de résidences HLM (0,76% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Hauville mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 25,78% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Hauville Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Hauville, 73,85% des habitants avaient participé. L'étude des résultats des précédentes consultations politiques permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville. Lors des dernières élections européennes, 57,97% des inscrits sur les listes électorales de Hauville (Eure) s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 50,3% en 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Hauville : quel sera le taux de participation ? Ce 9 juin, lors des élections européennes à Hauville, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,57% au premier tour. Au deuxième tour, 45,45% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Hauville pour les européennes ? En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 049 personnes en âge de voter au sein de la commune, 77,6% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 77,22% au premier tour, c'est-à-dire 810 personnes. En comparaison, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.