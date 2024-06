En direct

19:30 - À Routot, quels seront les reports du vote Nupes ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, puisqu'on attend les intentions des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. A l'occasion du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 16,67% des suffrages dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 2,92% à Routot, contre 19,1% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Routot Le nombre de bulletins du RN sera l'enseignement majeur pour ces élections au niveau local. Si à l'échelle nationale, les sondages dessinent une progression moyenne du Rassemblement national à environ dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui porterait Bardella tout proche des 50% dans la commune), il faut noter néanmoins que le mouvement n'a visiblement enregistré que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Pourquoi le RN a une petite avance Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné un très bon score pour le RN à Routot. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la localité avec 34,29% au premier round. Il l'emportait ensuite avec 57,14% au deuxième, le plaçant au plus haut niveau du paysage municipal sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 39,63% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,1% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,56%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 59,63%, devant Emmanuel Macron à 40,37%.

12:45 - En 2019, un scrutin déjà tranchant Regarder en arrière semble encore une fois évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? A l'époque, à Routot, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait une longueur d'avance, glanant 36,26% des voix devant Nathalie Loiseau à 19,1% et Yannick Jadot à 7,99%. Si on entre dans le détail, 186 votants l'avaient désignée dans la cité.

11:45 - Le poids démographique et économique de Routot aux européennes Devant le bureau de vote de Routot, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Dotée de 783 logements pour 1 670 habitants, la densité de la commune est de 232 habitants par km². L'existence de 79 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 40 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 6,47 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 23,61% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette diversité sociale, près de 39,21% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 879,28 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Routot, où la jeunesse représente 40% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Routot Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l'échelle de l'Hexagone, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Routot, 65,05% des électeurs avaient participé. Au cours des dernières années, les 1 752 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes européennes, 535 inscrits sur les listes électorales de Routot avaient participé au vote (soit 54,7%). Le taux de participation était de 45,75% il y a 10 ans.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Routot ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des élections européennes à Routot ? Les études indiquent que l'abstention est couramment plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 19,46% des électeurs dans la localité avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 21,79% au premier tour. En comparaison, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50,92% au premier tour et seulement 54,33% au deuxième tour.