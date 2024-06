En direct

19:34 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Haverskerque à la loupe à gauche En plus du score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sont donnés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les études sondagières. Mais on se souvient que Glucksmann s'était élevé à 4,32% à Haverskerque, contre 17,45% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. Lors du premier tour des législatives à Haverskerque, le binôme Nupes avait en effet obtenu 15,19% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national à Haverskerque, un favori aux européennes ? Le résultat du RN sera déterminant au niveau local pour ces élections européennes. Enseignement clé pour ce dimanche : Haverskerque compte parmi les rares communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 37,34% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 37,42% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les électeurs d'Haverskerque penchaient pour Le Pen il y a deux ans Dernières élections en date, les législatives avaient donné un très gros résultat pour le Rassemblement national à Haverskerque. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la cité avec 31,16% au premier tour et surtout 59,38% au deuxième, lui garantissant d'être tout en haut à l'échelle municipale sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 37,42% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,22% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,88%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 53,69%, devant Emmanuel Macron à 46,31%.

12:45 - En 2019, une tendance très instructive Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut encore une fois sembler évident au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, l'avait emporté aux élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le mouvement séduisait 37,34% des votes, soit 199 voix dans la ville, devant Nathalie Loiseau à 17,45% et François-Xavier Bellamy à 9,01%.

11:45 - Haverskerque : démographie, élections et stratégies politiques Quelle influence la population d'Haverskerque exerce-t-elle sur le résultat des européennes ? Dans le village, 31% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 8,38% ont 75 ans et plus. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (83,87%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 525 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,28%) et le nombre de résidences HLM (3,34% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Haverskerque mettent en avant une diversité de qualifications, avec 20,64% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Haverskerque ? Au fil des élections précédentes, les 1 419 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Durant les européennes de 2019, le taux d'abstention atteignait 47,91% dans la commune d'Haverskerque. Le taux d'abstention était de 53,02% en 2014. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Au niveau national, le plus haut taux d'abstention a été observé durant le premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 67%. À Haverskerque, 63,02% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Haverskerque Le taux de participation sera à n'en pas douter un critère décisif des européennes 2024 à Haverskerque. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,04% au premier tour. Au deuxième tour, 47,22% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Haverskerque ? En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 77,05% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 74,55% au premier tour, ce qui représentait 835 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour.