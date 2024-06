En direct

19:08 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Hendaye convoité Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait glané 10,01% à Hendaye, contre 20,55% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'il pourrait arriver tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré sa percée lors des dernières élections législatives. La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des élections des députés à Hendaye, le binôme Nupes avait en effet cumulé 29,92% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (25,45% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,43% pour Yannick Jadot, 3,4% pour Fabien Roussel et 3,54% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Hendaye, entre les 20,55% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,93% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,06% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Hendaye Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera un enjeu clé au niveau local pour cette élection européenne 2024. Si dans toute la France, les enquêtes d'opinion calculent une progression moyenne du Rassemblement national à environ dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui amènerait virtuellement Bardella tout proche des 30% dans la commune), on remarque néanmoins que le parti n'a visiblement gagné que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Jean-Luc Mélenchon en première position en 2022 à Hendaye Les électeurs d'Hendaye avaient opté pour Marine Le Pen à 16,13% lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient surclassé la cheffe du Rassemblement national avec respectivement 25,45% et 24,93% des suffrages. Le deuxième round de scrutin ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron terminant à 63,3% contre 36,7% pour Le Pen. Au premier tour des élections législatives, Hendaye, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Nouvelle union populaire écologique et sociale s'imposer avec 29,92%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 10,88%. Le mouvement sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Quel verdict pour les élections européennes à Hendaye il y a cinq ans ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Hendaye lors des élections européennes précédentes, avec 20,55% des votes. La liste devançait celle de Yannick Jadot avec 18,7% dans la cité. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 15,93%.

11:45 - Hendaye : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Hendaye est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 17 796 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 1 458 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 11 064 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (50,25 %) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 6 267 personnes apporte une richesse culturelle appréciable. Au sein de cette diversité sociale, près de 41,9% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1008,23 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Hendaye, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'inflation, se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Elections européennes passées à Hendaye : retour sur la participation électorale Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, le plus haut taux d'abstention a été constaté lors du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Hendaye, 63,46% des électeurs n'avaient pas participé. Au cours des dernières années, les 18 254 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 51,5% au sein d'Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), contre un taux d'abstention de 61,47% en 2014.

09:30 - Abstention à Hendaye : quelles perspectives pour les élections européennes ? L'un des critères principaux de ces élections européennes sera indéniablement le taux d'abstention à Hendaye. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 76,37% au niveau de la ville, à comparer avec une participation de 71,25% au second tour, c'est-à-dire 6 380 personnes. En proportion, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 49,93% au premier tour et seulement 48,08% au deuxième tour. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions sur les prix du quotidien sont de nature à ramener les habitants d'Hendaye (64700) vers les urnes.