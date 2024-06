En direct

19:09 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va tirer parti des voix de la Nupes à Urrugne ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, avec comme inconnue le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le jour du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 17,62% des voix dans la commune. Un score à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait obtenu 7,52% à Urrugne, contre 23,39% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Que vont trancher les électeurs d'Urrugne ? Les sondeurs annoncent un Jordan Bardella à 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son score des précédentes européennes. Virtuellement, cette dynamique doit l'amener à 24% à Urrugne, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois au niveau local. Mais Urrugne n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a en fait enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait calmer les projections les plus expéditives.

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Urrugne ? La ville d'Urrugne avait voté pour Marine Le Pen à 15% lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé la candidate de l'extrême droite avec 27,71% et 18,33% des bulletins exprimés. Et elle échouait aussi au second tour avec 34,94% contre 65,06%. Au premier tour des législatives, Urrugne, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'imposer avec 22,78%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 10,72%. Urrugne optera d'ailleurs pour un binôme LREM au second tour, finalement vainqueur localement avec 57,95%.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en tête lors des dernières élections européennes Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore comme évident au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. Grand favori des sondages, Jordan Bardella avait subi une petite déculottée aux élections européennes à l'époque dans la commune. Le chef de file du RN achevait l'élection troisième, avec 14,97%, contre Nathalie Loiseau avec 23,39% et Yannick Jadot avec 18,57%.

11:45 - Comment la composition démographique d'Urrugne façonne les résultats électoraux ? Au cœur de la campagne électorale européenne, Urrugne est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 10 543 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 939 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans l'agglomération, 16,1 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 8,57 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Urrugne forme une communauté diversifiée, avec ses 1 088 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,81%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2181,59 €/mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Urrugne, les préoccupations locales, tels que le travail, l'enseignement et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Urrugne : la mobilisation des électeurs aux européennes Cette élection européenne verra-t-elle une augmentation de la participation des citoyens français comme en 2019 où un rebond avait été observé ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures. Pour cerner davantage le vote des habitants de cette agglomération, il est nécessaire d'observer les résultats des scrutins européens passés. En 2019, au moment des européennes, 4 038 personnes en âge de voter à Urrugne avaient pris part au scrutin (soit 51,08%), contre une participation de 44,09% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Les élections européennes à Urrugne sont lancées Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes à Urrugne ? En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 8 044 personnes en âge de voter dans la ville, 75,25% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 77,4% au premier tour, soit 6 226 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 50,77% au premier tour et seulement 49,00% au second tour. Les études révèlent que l'abstention est toujours supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ?