19:34 - Les supporters de la Nupes observés Alors que la Nupes avait fait une percée lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très incertain le vote de gauche aujourd'hui. Au cours du premier round des législatives, la candidature Nupes avait obtenu 16,85% des suffrages dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, ce dernier avait glané 2,98% à Holving, contre 15,48% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son score est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts et enfin du Parti communiste.

17:08 - La liste Bardella favorite à Holving pour les européennes ? Si on compare le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Holving. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt à la formation une explosion de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. De quoi anticiper environ 50% dans la ville cette fois ?

15:02 - Situation favorable au Rassemblement à Holving ? Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient donné un beau démarrage pour le RN à Holving. Le parti s'était élevé en tête dans la cité avec 32,32% au premier tour et surtout 52,19% au second, le portant en tête à l'échelle communale (Holving ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 41,7% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,95% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,03%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 65,6%, devant Emmanuel Macron à 34,4%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des européennes Regarder en arrière apparait de nouveau comme avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat s'était imposé lors des européennes en 2019 ? 39,88% des votes étaient tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 15,48% et Yannick Jadot à 8,53%. Le mouvement nationaliste cumulait ainsi pas moins de 201 électeurs d'Holving.

11:45 - Dynamique électorale à Holving : une analyse socio-démographique Dans les rues d'Holving, les élections sont en cours. Avec ses 1 262 habitants, cette localité est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 51 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 713 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une automobile (61,5 %) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 137 personnes apporte une richesse culturelle précieuse. Au sein de cette diversité sociale, près de 51,19% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 950,27 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour finir, à Holving, les enjeux locaux se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Holving : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12h et seulement 43% à 17h. L'analyse des résultats des précédents scrutins européens permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Au moment des précédentes européennes, sur les 527 inscrits sur les listes électorales à Holving, 48,8% étaient allés voter, contre un taux de participation de 35,19% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes sont lancées à Holving : scrutin en cours Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Holving, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 34,51% au premier tour et seulement 34,23% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Holving ? A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 73,07% des personnes en capacité de voter dans la localité avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 74,74% au deuxième tour, c'est-à-dire 805 personnes. Pour comparer, à l'échelle du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.